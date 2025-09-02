Nuova avventura per Dario Del Fabro: dall’Arezzo al Giugliano

Logoteleclubitalia

Nuovo capitolo nella carriera di Dario Del Fabro. Il difensore centrale originario di Alghero, dopo una stagione con la maglia dell’Arezzo, lascia la Toscana per approdare al Giugliano Calcio 1928. È ufficiale infatti il suo trasferimento a titolo definitivo alla formazione campana, impegnata nel girone C di Serie C e pronta ad affrontare un campionato ambizioso.

Del Fabro, classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, club con cui ha esordito in Serie A a soli 17 anni nel 2012, mostrando fin da subito qualità importanti e una personalità fuori dal comune per la sua età. Nel corso della sua carriera ha vestito numerose maglie in Italia e all’estero, accumulando esperienza e versatilità.

In patria ha militato con Olbia, Juventus U23, Ascoli, Cremonese e Pescara, distinguendosi per affidabilità difensiva, lettura del gioco e senso della posizione. A livello internazionale ha arricchito il proprio percorso giocando in Scozia con il Kilmarnock, esperienza che ha aggiunto un tassello di spessore al suo bagaglio professionale.

Nell’ultima stagione Del Fabro è stato protagonista con l’Arezzo in Serie C, dove ha conquistato la stima di compagni, staff tecnico e tifosi grazie alla sua serietà, allo spirito di sacrificio e alle doti di leadership. Il suo apporto è stato prezioso tanto in campo quanto nello spogliatoio.

Ora, per lui, si apre una nuova opportunità con il Giugliano. La società campana guarda con fiducia alla prossima stagione e punta su Del Fabro per un ruolo da protagonista. Per il difensore si tratta di una chance importante per rilanciarsi e continuare a crescere in un contesto competitivo e stimolante.

Con questo trasferimento, il percorso calcistico di Dario Del Fabro si arricchisce di un’altra tappa significativa, conferma di determinazione e voglia di rimettersi costantemente in gioco.

Martina Ferraro

