Nuovo capitolo nella carriera di Dario Del Fabro. Il difensore centrale originario di Alghero, dopo una stagione con la maglia dell’Arezzo, lascia la Toscana per approdare al Giugliano Calcio 1928. È ufficiale infatti il suo trasferimento a titolo definitivo alla formazione campana, impegnata nel girone C di Serie C e pronta ad affrontare un campionato ambizioso.

Nuova avventura per Dario Del Fabro: dall’Arezzo al Giugliano

Del Fabro, classe 1995, è cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, club con cui ha esordito in Serie A a soli 17 anni nel 2012, mostrando fin da subito qualità importanti e una personalità fuori dal comune per la sua età. Nel corso della sua carriera ha vestito numerose maglie in Italia e all’estero, accumulando esperienza e versatilità.

In patria ha militato con Olbia, Juventus U23, Ascoli, Cremonese e Pescara, distinguendosi per affidabilità difensiva, lettura del gioco e senso della posizione. A livello internazionale ha arricchito il proprio percorso giocando in Scozia con il Kilmarnock, esperienza che ha aggiunto un tassello di spessore al suo bagaglio professionale.

Nell’ultima stagione Del Fabro è stato protagonista con l’Arezzo in Serie C, dove ha conquistato la stima di compagni, staff tecnico e tifosi grazie alla sua serietà, allo spirito di sacrificio e alle doti di leadership. Il suo apporto è stato prezioso tanto in campo quanto nello spogliatoio.

Ora, per lui, si apre una nuova opportunità con il Giugliano. La società campana guarda con fiducia alla prossima stagione e punta su Del Fabro per un ruolo da protagonista. Per il difensore si tratta di una chance importante per rilanciarsi e continuare a crescere in un contesto competitivo e stimolante.

Con questo trasferimento, il percorso calcistico di Dario Del Fabro si arricchisce di un’altra tappa significativa, conferma di determinazione e voglia di rimettersi costantemente in gioco.

Martina Ferraro