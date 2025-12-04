Numero legale, maggioranza in affanno ad Aversa: sui debiti fuori bilancio salta la seduta

Seduta ancora una volta appesa al numero legale questa mattina in consiglio comunale ad Aversa, con diverse assenze, soprattutto tra i banchi di Forza Azzurra. L’avvio dei lavori è stato possibile solo grazie alla presenza del consigliere di minoranza Gilberto Privitera, passato di recente in Forza Italia, che ha garantito il numero minimo per aprire l’aula.

Il momento più critico è arrivato sui debiti fuori bilancio, in particolare una sentenza del 2016: in aula è arrivata una proposta di delibera senza firma della dirigente dell’area e priva di istruttoria. Una circostanza che ha spinto il presidente del Consiglio a chiedere una sospensiva. Privitera ha parlato di “debito privilegiato” e ha chiesto la verifica del numero legale, poi venuto meno dopo l’uscita dell’opposizione, facendo così saltare la seduta.

Il servizio