Il Forum dei Giovani, con il patrocinio del Comune di Giugliano in Campania, propone “Notte prima degli esami” – un evento in centro città per i maturandi degli istituti superiori di secondo grado.

Giugliano, “Notte prima degli esami” ai giardini del 1° Circolo didattico: l’iniziativa del Forum dei Giovani

L’evento si svolgerà il 21 Giugno dalle ore 21.00 ai giardini del 1° Circolo didattico di Giugliano in Campania in piazza Gramsci, in collaborazione con “Il Maturando in Crisi”, associazione scolastica impegnata nel sociale e nel mondo degli eventi per gli studenti e le studentesse.

L’idea sorge dalla volontà di creare un occasione di svago e spensieratezza con musica, intrattenimento e spettacolo, per coloro che saranno studenti per l’ultima notte prima di affrontare le prove d’esame.

Come da consuetudine, gli studenti si raduneranno negli spazi adiacenti gli istituti scolastici, per poi incontrarsi insieme presso i giardini del 1° Circolo didattico. L’iniziativa è stata colta dai rappresentanti d’Istituto che sono impegnati in prima linea per la buona riuscita dell’evento, nel segno di una indispensabile collaborazione tra giovani e istituzioni che possa far tornare a rivivere di sera il centro cittadino.

