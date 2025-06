Centinaia di maturandi si sono ritrovati ieri sera al Parco Pozzi per vivere insieme l’emozione della vigilia degli esami di Stato tra musica, sorrisi e un pizzico di ansia per la prima prova di italiano. L’iniziativa, con dj set, è stata promossa da “Maturando in crisi” con Caritas di Aversa e Younicef. Sul palco anche il sindaco Matacena e il vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, per un augurio speciale agli studenti.