Anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più attesi dagli studenti dell’agro aversano: La Notte Prima degli Esami, l’evento organizzato dalla community e associazione studentesca Il Maturando in Crisi, con la collaborazione della Caritas Diocesana di Aversa e YoUnicef, giunto ormai alla sua sesta edizione, è pronto ad accendere il Parco Pozzi di Aversa il prossimo 17 giugno 2025 a partire dalle ore 20.30.

Torna La Notte Prima degli Esami al Parco Pozzi: il 17 giugno la festa

Patrocinato dal Comune di Aversa, l’evento si conferma un’occasione speciale per salutare l’anno scolastico e vivere insieme l’emozione e l’adrenalina che precedono l’esame di maturità. L’iniziativa, diventata negli anni un vero e proprio rito di passaggio collettivo, coinvolgerà centinaia di maturandi provenienti non solo da

Aversa, ma anche dai comuni vicini, con un mix di musica, intrattenimento, momenti emozionanti e spensierati. Il momento più toccante della serata sarà, come da tradizione, quello in cui tutti gli studenti canteranno insieme la celebre canzone di Antonello Venditti Notte prima degli esami, trasformando il parco in un grande coro di emozioni condivise.