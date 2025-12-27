Notte di violenza nel cuore di Napoli. Poco dopo l’una, un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato mentre si trovava in via Bisignano,a Chiaia. Il giovane, incensurato e residente a San Lorenzo Vicaria, è stato colpito con due fendenti da arma da punta e taglio ed è ora ricoverato in gravi condizioni.

Notte di violenza a Chiaia: 18enne accoltellato in strada

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della compagnia Napoli Centro, intervenuti sul posto insieme al Nucleo Operativo, il 18enne stava passeggiando in compagnia di alcuni amici quando sarebbe stato avvicinato da più persone a bordo di scooter. Senza apparente motivo, gli aggressori lo avrebbero colpito con due coltellate, una al ventre sinistro e l’altra al fianco sinistro, per poi allontanarsi rapidamente.

Immediati i soccorsi. Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Paolo dal personale del 118, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Attualmente si trova ricoverato nel reparto di rianimazione, in prognosi riservata. Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti anche i carabinieri della stazione Chiaia per avviare le indagini. I militari stanno acquisendo testimonianze e analizzando eventuali immagini di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili. Restano al momento da chiarire i motivi dell’aggressione, che appaiono ancora senza un movente definito. Le indagini sono in corso.