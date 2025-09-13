Notte di violenza e sangue a Santa Maria Capua Vetere. È di un morto il bilancio della rissa scoppiata in via Caserta, proprio di fronte al Comando dei Carabinieri, nelle prime ore della notte.

Notte di sangue a Santa Maria Capua Vetere: lite per viabilità finisce in tragedia: un morto

Secondo una prima ricostruzione, la lite sarebbe nata in seguito all’investimento accidentale di un uomo che, insieme a un gruppo di amici, stava raggiungendo una sala Bingo della zona. La discussione, dapprima verbale, è rapidamente degenerata fino a trasformarsi in una colluttazione.

A mettere fine alla rissa è stato un colpo di arma da fuoco. Il conducente della vettura coinvolta è stato raggiunto da un proiettile che non gli ha lasciato scampo. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi e l’intervento immediato delle forze dell’ordine, per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono giunti sia i Carabinieri che la Polizia di Stato, impegnati fino a tarda notte nei rilievi e nell’ascolto dei testimoni. Numerosi i presenti che hanno assistito increduli alla scena.

Gli inquirenti non escludono che nelle prossime ore possano emergere particolari decisivi per chiarire la dinamica. Un contributo fondamentale potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire immagini utili a identificare l’autore del colpo mortale e a ricostruire con precisione le fasi della tragedia.

Immagine di repertorio