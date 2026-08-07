Notte di San Lorenzo al Naturale Beach Club: il 10 agosto arriva “Come le Stelle… Noi”

Una serata speciale per vivere la magia della Notte di San Lorenzo tra il mare, la musica dal vivo e un emozionante momento collettivo sotto il cielo stellato. Lunedì 10 agosto, a partire dalle ore 20:00, il Naturale Beach Club di Varcaturo ospiterà “Come le Stelle… Noi”, un evento pensato per regalare agli ospiti un’esperienza che unisce spettacolo, convivialità ed emozioni.

Cena sul mare, musica e spettacolo dal vivo

La serata prenderà il via con l’apertura del beach club e del ristorante, dove sarà possibile cenare direttamente sul mare scegliendo tra le proposte del menù, dalle pizze ai panini fino ai piatti del ristorante. L’intrattenimento accompagnerà il pubblico per tutta la serata grazie ai dj set di Caiano e Pako Capuano, al live show di Roberto Justintime e alla conduzione di Christian Key, che farà da filo conduttore ai diversi momenti dell’evento, creando un’atmosfera coinvolgente e ricca di emozioni.

Alle 23 il momento dei desideri sotto le stelle

Il momento più atteso è previsto per le 23:00, quando tutti i partecipanti saranno invitati a scrivere un desiderio su un cartoncino da legare a un palloncino biodegradabile. Al segnale, i palloncini verranno liberati contemporaneamente nel cielo, dando vita a uno spettacolo luminoso che renderà ancora più suggestiva la Notte di San Lorenzo. Un gesto simbolico che vuole celebrare i sogni, la speranza e il desiderio di condividere un’esperienza unica con amici, famiglie e coppie, in una delle location più affascinanti del litorale domizio.

Notte di San Lorenzo a Varcaturo: appuntamento al Naturale Beach Club

“Come le Stelle… Noi” nasce con l’obiettivo di trasformare una delle tradizioni più amate dell’estate in un appuntamento capace di unire divertimento, musica e convivialità in riva al mare. Il Naturale Beach Club, in Via Marina di Varcaturo 42, si prepara così ad accogliere il pubblico per una notte all’insegna del buon cibo, dell’intrattenimento e della magia delle stelle, offrendo un’esperienza pensata per lasciare un ricordo speciale a tutti i partecipanti.