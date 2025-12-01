Notte di criminalità ad Aversa: assalto alla BdM e nuovo raid a Primo Sushi

Notte movimentata ad Aversa, dove si sono registrati due episodi criminali a pochi minuti di distanza. Intorno alle 4 del mattino una banda ha preso di mira la filiale BdM di via Saporito: con un furgone i malviventi avrebbero sfondato l’ingresso dell’istituto di credito e sradicato lo sportello bancomat, fuggendo subito dopo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Aversa, ai quali sono affidate le indagini, che stanno acquisendo le immagini di videosorveglianza per risalire ai responsabili. Poco dopo, intorno alle 4.40, nuovo raid in via Dante Alighieri, dove il locale “Primo Sushi” è stato nuovamente preso di mira dai malviventi a distanza di circa due mesi. Stavolta, però, il colpo è fallito: i ladri hanno forzato la porta, rovistato nel cassetto fiscale e trovato solo poche monete, prima di darsi alla fuga a mani vuote. Episodi che riaccendono l’attenzione sulla sicurezza in città, soprattutto in vista delle festività natalizie.

