Aversa, furto al negozio di detersivi “Pilato”: ladri via con soldi e 24 flaconi

Furto nella notte ad Aversa, in viale della Libertà, dove due malviventi a volto coperto hanno preso di mira il negozio Pilato, specializzato nella vendita di detersivi e prodotti per la casa, inaugurato lo scorso 9 aprile.

Colpo nella notte: ladri in azione con un flex

Il raid è avvenuto intorno alle 4.25 del mattino, quando i due ladri, utilizzando un flex, hanno divelto la serranda del negozio, riuscendo ad entrare rapidamente all’interno. Una volta dentro, i malviventi hanno portato via circa 700 euro di fondo cassa e diversi prodotti. In particolare, sono stati rubati sei cartoni di detersivo Dash, per un totale di 24 bottiglie.

Indagini della Polizia di Stato

Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato, con gli agenti del Commissariato di Aversa, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.