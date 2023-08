I poliziotti del Commissariato di Ischia hanno denunciato per furto due anziani di 78 e 70 anni. I due, pregiudicati e entrambi di Napoli, hanno derubato un turista tedesco a bordo di un bus di linea.

Nonnini specializzati in furti a Ischia, turisti derubati sui bus

Gli agenti sono intervenuti in via Seminario dopo la segnalazione. I poliziotti hanno prontamente rintracciato i due ladruncoli in via Luigi Mazzella trovandoli in possesso del denaro sottratto alla vittima.

Ai due gli è stato notificato anche ’avviso di avvio del procedimento per l’applicazione del divieto di ritorno nei comuni dell’isola di Ischia. Infine, il denaro è stato riconsegnato alla vittima.