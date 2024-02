Non solo Geolier. C’è un altro pezzo di Napoli Nord al Festival di Sanremo 2024. Parliamo di Davide Petrella, in arte Tropico, tra gli autori in gara con i testi scritti per le canzoni di Emma, Ghali, Rose Villain e The Kolors.

Chi è Davide Petrella in arte Tropico

Nato a Napoli il 6 agosto del 1985, Petrella ha attualmente 38 anni. Cresciuto a Marano, si avvicina alla musica da giovanissimo e a 11 anni scrive la sua prima canzone. Per anni lavora con il gruppo musicale napoletano “Le Strisce”, diventato celebre su MySpace. Proprio grazie a questa popolarità, entra in contatto con Cesare Cremonini con cui inizierà un lungo sodalizio artistico culminato nella scrittura di tanti successi, tra cui “Logico”.

Per chi scrive: ha contributo anche al successo “Italodisco”

Dopo aver scritto per Fedez, Marco Mengoni ed Elodie, il cantautore napoletano torna nella kermesse canora più famosa d’Italia anche quest’anno. Suoi i testi delle canzoni di alcuni cantanti in gara: Emma, Ghali, Rose Villain e The Kolors.

Considerato il re Mida della musica italiana, Davide Petrella ha scritto hit di successo come “Vorrei ma non posto” di Fedez e J-Ax, “Pamplona” di Fabri Fibra e i Thegiornalisti, “Una volta ancora” di Fred De Palma e Ana Mena. Non solo, c’è il suo contributo dietro “Ma stasera” e “Due vite” di Marco Mengoni, “La coda del diavolo” di Rkomi e Elodie, e persino nella canzone tormentone di “Italodisco” dei The Kolors.