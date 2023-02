MARANO-AFRAGOLA. Cosa c’entrano le due cittadine a nord di Napoli con il Festival di Sanremo? C’entrano eccome visto che le canzoni vincitrici della 73esima edizione del festival della canzone italiana provengono in qualche modo dall’area nord di Napoli.

Marano e Afragola a Sanremo

Parliamo di Marano perchè l’autore delle canzoni che si sono classificate prima e seconda è appunto originario del Comune a Nord di Napoli. Si tratta di Davide Petrella, in arte Tropico. Cantautore, compositore e paroliere italiano; alcune delle recenti canzoni di successo sono proprio scritte da lui. Lo scorso anno, durante il Festival di Sanremo 2022, erano suoi i brani Ogni volta è così, O forse sei tu, Domenica e Miele di cui Petrella è co-autore. Quest’anno è di nuovo sul podio con Mengoni e Lazza. Si sta ormai affermando come uno dei migliori autori e compositori sulla scena musicale italiana.

E’ c’è anche la città di Afragola tra i vincitori grazie al maestro Enzo Campagnoli, che da direttore d’orchestra ha accompagnato il rapper Lazza, classificatosi appunto secondo. Questa mattina un post del sindaco Pannone sui social per congratularsi con il concittadino.