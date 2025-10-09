Ancora uno spacciatore insospettabile finito nella rete dei controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. È il quarto arresto in pochi giorni nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio al dettaglio nei comuni dell’area vesuviana.

Le modalità operative, spiegano i militari, sono ormai note: piccoli pusher che si muovono a piedi, in auto o in scooter, percorrendo le strade della propria zona per consegnare le dosi pattuite in precedenza via social o tramite smartphone. Gli incontri vengono fissati all’ultimo momento e le quantità trasportate sono minime, per eludere l’arresto e rischiare al massimo una segnalazione come consumatori.

“Non lavoro, vendo droga per vivere”: 22enne arrestato a Torre del Greco dopo controllo

La scorsa notte, a Torre del Greco, i Carabinieri della sezione radiomobile della locale compagnia hanno notato una Fiat 500X con due giovani a bordo. Insospettiti dal loro atteggiamento nervoso, i militari hanno fermato il veicolo per un controllo. Appena aperti gli sportelli, l’odore di marijuana ha confermato i sospetti.

Durante la perquisizione, l’autista è risultato “pulito”, mentre il passeggero – un 22enne del posto, disoccupato – nascondeva nella tasca della felpa un involucro contenente 10 grammi di marijuana. Il giovane ha ammesso di aver iniziato a vendere droga “solo per racimolare qualche soldo”, spiegando di trovarsi in difficoltà economiche.

La perquisizione è stata estesa alla sua abitazione: nella camera, i Carabinieri hanno rinvenuto altri 19 grammi della stessa sostanza, già suddivisa e pronta per la vendita, oltre a un bilancino di precisione. Il 22enne è stato arrestato e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.