Un tentativo di “cavallo di ritorno” è stato sventato giovedì dalla Polizia di Stato a Nola. In manette è finito un 50enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine, accusato di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale.

Nola, tenta il cavallo di ritorno dopo furto dell’auto: arrestato 50enne napoletano

Tutto ha avuto inizio quando un cittadino si è presentato negli uffici della Squadra Mobile per denunciare il furto della propria automobile, avvenuto in mattinata. L’uomo ha raccontato di aver ricevuto poco dopo una telefonata in cui gli veniva chiesto un riscatto di 3.000 euro per riavere indietro il veicolo.

Gli agenti della Squadra Mobile, in collaborazione con i commissariati di Acerra e Nola, hanno organizzato un piano per incastrare il presunto estorsore. Il malvivente aveva invitato la vittima a raggiungerlo presso la propria attività commerciale, dove sarebbe avvenuta la “trattativa” per la restituzione dell’auto.

Il tentativo di fuga

Sotto lo sguardo discreto dei poliziotti, la vittima ha consegnato la somma pattuita al 50enne, che subito dopo ha contattato un complice per farsi indicare il luogo in cui era stata nascosta la macchina. I due si sono quindi diretti sul posto, ma l’operazione si è conclusa bruscamente: accortosi della presenza degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire, venendo però bloccato dopo un breve inseguimento. Il 50enne è stato tratto in arresto e dovrà rispondere dei reati di estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Proseguono le indagini per individuare il complice.