Aggressione choc vicino alla stazione di Nola: un uomo, privo di documenti e presumibilmente senza fissa dimora, è stato selvaggiamente aggredito da almeno cinque ragazzi nella serata di sabato, nei pressi della stazione ferroviaria di Nola, in provincia di Napoli.

Nola, clochard pestato da branco di giovani: calci e pugni “per divertimento”

A dare l’allarme è stato il custode di un cantiere vicino, che, udite le grida della vittima, è accorso sul posto riuscendo a mettere in fuga gli aggressori e ad allertare le forze dell’ordine e i soccorsi. La vittima, di probabile origine nordafricana, è stata trasportata d’urgenza in ospedale con il volto gravemente tumefatto e una lesione polmonare. Le sue condizioni sono gravi, ma non risulta in pericolo di vita.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Stato di Nola, che hanno avviato le indagini e stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare i responsabili del pestaggio. Da chiarire il movente, ma si tratterebbe di un caso di devianza giovanile.