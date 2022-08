Noemi Bocchi potrebbe essere incinta. L’indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera è divenuta in poche ore virale su tutti i social e siti d’informazione. Dunque la nuova fiamma di Francesco Totti potrebbe essere in attesa di un terzo figlio. In questi casi il condizionale è d’obbligo, visto che non ci sono prove e tutto potrebbe essere smentito a breve.

Per ora, comunque, rimarrà un mistero. Noemi Bocchi ha un profilo Instagram chiuso, privato mentre Totti non condivide nulla sui suoi social.

Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti? La bomba gossip

I due, stando alle ultime indiscrezioni, si troverebbero a Sabaudia, dove l’ex capitano giallorosso possiede una mega villa con ogni tipo di confort. Ma alcuni insider sostengono che la nuova coppia si sia incontrata a bordo di una lussuosa barca al largo del Circeo.

La separazione con Ilary Blasi

Intanto le operazioni per la separazione tra Blasi e Totti procedono a rilento, vista la difficoltà a trovare accordi chiari e definitivi dopo vent’anni di matrimonio. La coppia avrebbe optato per una separazione lampo con negoziazione assistita, una procedura che consente di raggiungere lo status di separati in breve tempo, senza doversi scontrare in tribunale.