Noemi Bocchi. Sarebbe lei una delle cause della rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi. La 34enne romana avrebbe fatto perdere la testa al Pupone e l’avrebbe indotto a troncare definitivamente i rapporti con l’ex moglie.

La ragazza che ha fatto perdere la testa a Totti

Galeotto fu il padel. Come anticipato da Dagospia, i due si sarebbero conosciuti durante un torneo del nuovo sport cugino del tennis che sta spopolando anche nella Roma bene. Da quel momento – circa settembre scorso – le indiscrezioni sul flirt tra i due si sono rincorse, fino al mese di febbraio 2022, quando alcuni fotografi avevano paparazzato la coppia in diverse occasioni. Nonostante le smentite e i video sui social, la crisi tra Totti e Ilary non è mai rientrata. Anzi: le crepe sono diventate voragini, fino al comunicato striminzito che entrambi hanno rilasciato pochi giorni fa per annunciare alla stampa la definitiva rottura.

Lamborghini sotto casa e citofono senza nome

In questi mesi di clandestina frequentazione, Totti e Noemi hanno dovuto ricorrere a qualche espediente per allontanare gli occhi dei curiosi. Il Pupone si recava a casa sua, in via della Mendola a Cortina d’Ampezzo, quartiere residenziale di Roma Nord. L’abitazione però ormai era priva di nome e cognome al citofono. Anche prima del comunicato, dalle 20 alle 2 e 30 di notte, Totti era lì, nella casa di Noemi. E sempre lì, sotto quella villetta, qualche mese fa fu avvistata la Lamborghini da 200mila euro dell’ex capitano della Roma. Non un’auto qualunque, che di certo non passa inosservata. Indizi di una relazione extraconiugale che Dagospia aveva raccolto.

Forse per questo, memore dell’errore commesso mesi prima, due giorni fa quando è stato visto di nuovo a casa di Noemi Bocchi, Francesco Totti, secondo quanto documentato da Chi, si è fatto accompagnare da un amico a bordo di una Smart. Una scelta all’insegna della discrezione prima di lanciare la bomba della separazione con Ilary.

Di lei ci siamo già occupati a febbraio, ma adesso, col passare dei mesi, le informazioni sulla 34enne sono accresciute. Anzitutto, di lei, stupisce la somiglianza con Ilary. Bionda, occhi chiari, fisico scultoreo e labbra carnose. Tifosissima della Roma, Noemi ha conseguito una laurea in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa. Non si occupa però di business. Di mestiere fa la flower designer e nel tempo libero è appassionata di padel.

Ha avuto una storia con il patron del Tivoli calcio, Mario Caucci, con cui ha avuto due figli. E’ in fase di separazione. Della sua vita privata non si sa molto perché il suo profilo Instagram è privato e nessuno può sbirciare tra le sue foto se non gli amici stretti. La sua vita si è incrociata con quella di Totti proprio in corrispondenza della sua crisi coniugale. Secondo il settimanale “Chi”, tra l’ex numero 10 giallorosso e Ilary la rottura si è acuita dopo la scoperta da parte del Pupone di alcuni messaggi compromettenti sul cellulare della Blasi. Si vocifera che la conduttrice avesse perso la testa per un aitante giovane che avrebbe frequentato durante le trasferte milanesi mentre era impegnata nella conduzione dell’Isola dei Famosi.