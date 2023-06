Picchiava i cani e poi li ubriacava con la birra. E’ quanto avveniva a Nocera Inferiore dove due femmine di razza Labrador e Pincher sono state liberate da un piccolo appartamento e trasferite nel canile municipale.

Nocera Inferiore, picchiava i cani e li ubriacava con la birra: liberati dal padrone orco

L’operazione è scattata questa mattina e ha visto al lavoro i carabinieri del Corpo forestale del distaccamento di Cava de’ Tirreni, agenti della polizia municipale, gli ispettori veterinari dell’Asl Salerno. Con loro anche Annalisa Carleo, garante degli animali del Comune e i volontari dell’Associazione zoofila nocerina.

L’intervento è arrivato dopo una nuova segnalazione dei vicini di casa che hanno inviato un video di cruda violenza. “Oggi è finito un incubo per questi animali – ha detto Carleo – quei calci che vedevamo sferrare nelle immagini ce li sentivamo tutti noi in pancia. Da tempo erano in corso appostamenti, finalmente questa mattina siamo potuti intervenire”.

I due cani non uscivano mai ed erano costretti in una stanza piena di escrementi. Erano così terrorizzati quando vedevano il loro orco che si urinavano addosso per la paura. “Finalmente questa mattina siamo riusciti a liberarli” ha precisato Gianna Senatore dell’Associazione zoofila nocerina. Ed ha invitato le persone, che sanno di violenza sugli animali, a denunciare e filmare “perché senza prove non si può fare nulla”. Ora le due cagnoline cercano una nuova famiglia.