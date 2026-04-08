Orrore a Nocera: gattini chiusi in un sacco e lasciati morire, solo uno sopravvive

Orrore a Nocera, nel salernitano, dove tre gattini sono stati trovati abbandonati all’interno di un sacchetto destinato al carbone, lasciati a morire. Solo uno dei piccoli è riuscito a sopravvivere, mentre per gli altri due non c’è stato nulla da fare.

La denuncia dell’imprenditore Giovanni D’Acunzi

A fare la drammatica scoperta è stato l’imprenditore conserviero Giovanni D’Acunzi, proprietario dell’area in cui è avvenuto il ritrovamento. Profondamente scosso, ha denunciato l’accaduto, definendolo un gesto gravissimo: “Un atto che non solo rappresenta un reato, ma che pone interrogativi sulla sensibilità e sul rispetto verso gli animali”. Il piccolo sopravvissuto è stato immediatamente soccorso e portato da un veterinario. Nonostante le condizioni iniziali critiche, il gattino ha mostrato segnali incoraggianti e potrebbe riprendersi completamente nei prossimi giorni.

Appello per l’adozione: si cerca una casa per il cucciolo

D’Acunzi ha lanciato un appello alla comunità: non potendo occuparsi personalmente dell’animale, avendo già due cani, chiede a chiunque possa offrire una casa sicura e amorevole di farsi avanti per l’adozione.