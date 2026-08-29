Un normale controllo lungo l’autostrada si è trasformato in un importante sequestro di sostanze stupefacenti. Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Caserta Nord, hanno arrestato un uomo trovato in possesso di circa 18 chilogrammi di hashish. L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di vigilanza predisposti lungo le principali arterie autostradali.

Fermato a un posto di blocco sull’Autostrada A1 con un carico di 18 chili di droga: arrestato

Gli agenti hanno fermato un veicolo al chilometro 721+900, in direzione nord, nel territorio comunale di Pastorano, procedendo inizialmente ai consueti controlli dei documenti. Secondo quanto riferito dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, durante gli accertamenti il conducente avrebbe manifestato un evidente stato di insofferenza e nervosismo. Un comportamento che ha insospettito i poliziotti, inducendoli ad approfondire il controllo attraverso una perquisizione personale e del mezzo.

L’intuizione degli agenti ha trovato riscontro poco dopo. All’interno dell’abitacolo sono stati infatti scoperti due borsoni contenenti complessivamente 176 panetti di sostanza marrone, avvolti in cellophane trasparente e contrassegnati dalla sigla “MBF”. La sostanza sequestrata è stata sottoposta alle analisi scientifiche che, secondo quanto comunicato dagli inquirenti, hanno confermato che si trattava di hashish, per un peso complessivo di circa 18 chilogrammi.

Per l’uomo è quindi scattato l’arresto con l’ipotesi di reato di detenzione e trasporto ai fini di cessione a terzi di sostanze stupefacenti. L’indagato è stato messo a disposizione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. Successivamente, nel corso dell’udienza di convalida, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale sammaritano ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.