Palinuro, rissa scoppiata in nota discoteca: due giovani feriti

Sangue nella movida cilentana. Una rissa tra almeno dieci persone è scoppiata nella notte in una discoteca di Palinuro, frazione marina di Centola (Salerno). Due uomini, un 27enne e un 30enne di Marina di Camerota, sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

I due hanno riportato ferite e contusioni varie non gravi. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica della rissa e identificare le persone coinvolte. Le indagini sono affidate ai carabinieri della locale Stazione.