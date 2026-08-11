Neonato rapito dai nonni dall’ospedale nel casertano, lo volevano portare all’estero

Entrano in ospedale, prendono in braccio il nipotino di pochi giorni e si allontanano senza avvertire il personale sanitario. Poi salgono in auto e partono. La fuga, però, termina a centinaia di chilometri di distanza, lungo l’autostrada A1, dove vengono intercettati dalla Polizia Stradale.

È quanto accaduto nel pomeriggio di lunedì 10 agosto in un ospedale del casertano. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna napoletani, entrambi con meno di 40 anni e indicati, allo stato degli accertamenti, come i nonni del neonato. Il piccolo, nato da appena dieci giorni, si trovava nel reparto dove era ricoverata la giovanissima madre.

Neonato portato via dall’ospedale, scatta l’allarme

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i due sarebbero entrati nel reparto e avrebbero preso il bambino, allontanandosi subito dopo dalla struttura sanitaria. Una volta ricevuta la denuncia, è scattato l’allarme.

La Squadra Mobile di Caserta ha avviato le ricerche, mentre alla Polizia Stradale sono state fornite le informazioni necessarie per individuare l’automobile utilizzata dalla coppia. Fondamentale si è rivelata la targa del veicolo, che ha permesso alle pattuglie di mettersi sulle tracce dell’auto lungo la rete autostradale.

Intercettati sull’A1 dalla Polizia Stradale

La ricerca si è conclusa diverse ore dopo e a centinaia di chilometri dal casertano. Una pattuglia della Polizia Stradale di Firenze ha intercettato l’automobile lungo l’A1, in territorio toscano. A bordo c’erano i due adulti e il neonato.

Gli agenti hanno bloccato la coppia, mettendo fine alla fuga e prendendo in sicurezza il bambino. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due avrebbero avuto intenzione di proseguire il viaggio verso il confine italiano per poi raggiungere la Romania.

Dietro la fuga il provvedimento sull’affidamento del bambino

Alla base della vicenda ci sarebbe un provvedimento giudiziario relativo all’affidamento del neonato. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, i giudici avevano disposto la revoca dell’affidamento del bambino alla madre.

I due nonni non avrebbero accettato la decisione e avrebbero quindi raggiunto l’ospedale con l’intenzione di portare via il piccolo prima che il provvedimento diventasse operativo. Una ricostruzione che dovrà essere definita nel dettaglio nell’ambito degli accertamenti giudiziari sulla vicenda.

La donna sarebbe evasa dagli arresti domiciliari

A rendere ancora più delicata la posizione della donna c’è un ulteriore elemento emerso dopo il fermo. Al momento del controllo sull’A1, infatti, sarebbe risultata sottoposta agli arresti domiciliari, dai quali si sarebbe allontanata. Per la donna e il compagno è quindi scattato l’arresto. Nelle ore successive al fermo, il gip del tribunale competente in Toscana ha convalidato il provvedimento.