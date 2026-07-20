Tragico incidente stradale nel pomeriggio lungo la strada statale 7 Appia, nel Casertano, tra gli svincoli di Capua e Pignataro Maggiore. Il violento impatto ha coinvolto un Fiat Stilo e un Piaggio Porter, provocando la morte di due persone e il ferimento di una terza.

Incidente sull’Appia tra Capua e Pignataro: due morti e un ferito

Dopo lo scontro, entrambi i mezzi sono rimasti fermi al centro della carreggiata. Uno degli occupanti del Piaggio Porter è stato scaraventato fuori dall’abitacolo, mentre altri due uomini sono rimasti intrappolati all’interno dei veicoli.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Caserta, che hanno lavorato per liberare i feriti dalle lamiere. Si tratta di un 69enne italiano residente nella zona e di un cittadino albanese di 42 anni, entrambi affidati al personale del 118, arrivato con diverse ambulanze. Nonostante i tentativi di soccorso, i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso.

Il terzo coinvolto, che viaggiava anch’egli sul Piaggio Porter, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Secondo le prime informazioni, le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.