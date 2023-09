Sul suo corpicino sono state ritrovate ustioni ed ecchimosi. E’ quanto emerge dalla morte della neonata a Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta.

La piccola, di appena un mese e mezzo, è morta la scorsa notte in culla. I genitori hanno raccontato che prima di addormentarsi aveva fatto un bagnetto. Poi al mattino, i genitori, di 19 e 26 anni, hanno visto che la piccola non si svegliava così, quando la mamma l’ha presa in braccio ha notato che la neonata non reagiva. Immediatamente hanno allertato i soccorsi ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Neonata morta a Santa Maria a Vico

La Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto l’autopsia sul corpicino e soltanto dopo sarà possibile capire le cause del decesso. I genitori sono stati ascoltati dai carabinieri per ricostruire l’accaduto.

La coppia ha anche altri due figli di quattro e due anni. I sanitari che hanno soccorso la piccola hanno notato, da un esame esterno sul corpo, che aveva ecchimosi e scottature sull’addome, sulle gambe e sui piedi. La piccola era completamente ustionata agli arti inferiori.

Come riporta il mattino, la bimba pare che nel pomeriggio prima del decesso si fosse lamentata così che la madre aveva deciso di telefonare al pediatra per capire se potesse darle qualche farmaco per calmarla. Durante la notte, non aveva mai chiesto di mangiare; veniva ancora allattata al seno. Ma ancora non è chiaro cosa sia accaduto al punto da provocarne il decesso.