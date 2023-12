“La neonata morta a Boscotrecase? È un episodio pompato, da chi è abituato a fare sciacallaggio”: non usa mezzi termini il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel commentare la triste vicenda della bimba morta, a soli 3 mesi, per una sospetta bronchiolite e alla quale sono state negate le cure all’ospedale di Boscotrecase, perché privo di pronto soccorso.

Neonata morta a Boscotrecase, De Luca: “Episodio pompato”

Il governatore campano ha risposto alle domande dei giornalisti a margine della conferenza stampa di fine anno, in cui ha fatto il punto sulle sfide da affrontare il prossimo anno.

Parlando di sanità, il governatore ha detto che è un tema che interessa non solo la Campania ma la nazione intera. “Il problema del pronto soccorso è nazionale, se leggete le cronache recenti, vi accorgerete che Torino e il Piemonte sono quelle che stanno peggio”.

Rispondendo ad una domanda sulla tragica morte della bimba di Torre Annunziata, trasportata dal papà in gravi condizioni all’ospedale di Boscotrecase, De Luca ha parlato di “episodio pompato da chi è abituato a fare sciacallaggio. Il pronto soccorso a Boscotrecase non c’è da tre anni, ma c’è quello di Castellammare che dista cinque minuti. Noi abbiamo 10mila dipendenti e anche risorse in meno rispetto alle altre Regioni, gira e gira noi abbiamo questi problemi. Con queste condizioni stiamo facendo l’impossibile”, ha detto il presidente della Regione Campania.

La caduta “virale”

Il governatore campano si è reso, suo malgrado, protagonista di un “fuori programma” ormai diventato virale sui social: una caduta mentre si accingeva a sedersi sulla poltrona, spostata quest’ultima da un usciere. Il fatto risale a ieri sera, durante il brindisi di fine anno alla Regione. “Quella è stata colpa mia, perché io mi ero rialzato per il brindisi. Volevo invitare una dipendente con un bambino in braccio”, ha commentato De Luca.

Terzo mandato

Glissa il governatore campano sul terzo mandato. Alla domanda dei giornalisti se questo rientri tra gli obiettivi 2024, De Luca ha risposto laconico: “Ve l’ho detto trecento volte, buon anno”.