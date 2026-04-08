Boscotrecase, non pagano il conto in pizzeria: 38enne arrestata dai carabinieri

Non pagano il conto in pizzeria e attendono l’arrivo dei carabinieri, ma per una dei due scattano le manette. È accaduto a Boscotrecase, in via Nazionale. Una coppia – lei 38enne di origine rumena, lui 32enne marocchino – dopo aver consumato due pizze e bevande per un totale di circa 40 euro, ha dichiarato alla titolare di non avere denaro per saldare il conto.

Boscotrecase, non pagano il conto: 38enne arrestata dai carabinieri

Allertati i militari della stazione di Trecase, i due hanno confermato di non poter pagare, senza opporre resistenza. Durante l’identificazione, entrambi hanno riferito di essere sprovvisti di documenti. Dai controlli in banca dati è emerso però che la donna era destinataria di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Lucca per violazione di prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Per il 32enne è scattata la denuncia a piede libero per insolvenza fraudolenta, mentre la 38enne è stata arrestata e trasferita nel carcere di Secondigliano.