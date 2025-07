Tragico incidente ieri sera, 16 luglio, lungo l’Asse Mediano SS87, all’altezza dello svincolo di Frattamaggiore. Un uomo di 77 anni, Gaetano del Prete, di Pomigliano d’Arco, ha perso la vita in seguito a uno scontro tra la sua auto e un mezzo pesante.

Incidente sull’Asse Mediano, 77enne muore nello scontro tra auto e camion a Frattamaggiore

La vittima è deceduta in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto. A bordo dell’auto si trovava anche la moglie, 76enne, attualmente ricoverata in prognosi riservata e in condizioni critiche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Caivano.

I militari dell’Arma hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Da accertare le responsabilità del conducente del camion coinvolto nel sinistro che potrebbe rispondere di omicidio stradale.