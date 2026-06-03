Tragedia sull’Asse Mediano, Emanuela De Angelis non ce l’ha fatta: Caivano piange la giovane di 22 anni

Non ce l’ha fatta Emanuela De Angelis, 22 anni di Caivano, deceduta dopo alcuni giorni di ricovero in ospedale a seguito del grave incidente stradale avvenuto sull’Asse Mediano. La giovane era in sella a una moto insieme al fratello maggiore quando si è verificato il drammatico impatto.

Il drammatico incidente sull’Asse Mediano

Secondo le prime ricostruzioni, i due giovani viaggiavano a bordo di una moto quando si sono trovati davanti due automobili ferme sulla carreggiata a causa di un precedente tamponamento. L’impatto è stato inevitabile e violentissimo. La forza dell’urto ha scaraventato i due centauri sull’asfalto. Emanuela ha battuto violentemente la testa durante la caduta, riportando ferite gravissime.

Il ricovero al Cardarelli e il tragico epilogo

Trasportata d’urgenza all’ospedale Cardarelli di Napoli, la 22enne è stata subito sottoposta alle cure dei medici. Le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate.Nonostante gli sforzi del personale sanitario, Emanuela non è riuscita a superare le gravi conseguenze dell’incidente. La notizia del decesso ha rapidamente raggiunto Caivano, lasciando nello sconforto familiari, amici e conoscenti. Il fratello maggiore, che era alla guida della moto al momento dell’incidente, è ancora ricoverato presso l’Ospedale del Mare di Napoli. Ha riportato diversi traumi e fratture, ma le sue condizioni non sarebbero considerate critiche.

Il dolore della Children’s Academy di Caivano

Tra i messaggi di cordoglio più sentiti c’è quello della Children’s Academy di Caivano, palestra frequentata dalla giovane e luogo in cui era molto conosciuta e apprezzata.“Emanuela, non avrei mai immaginato di scrivere queste parole, non ti dimenticheremo mai. Sarai sempre nei nostri cuori”, scrive Roberta Falco, istruttrice di ginnastica artistica. Parole che raccontano il ricordo di una ragazza dolce, educata e sempre sorridente. “Ci mancherà ogni giorno il tuo sorriso, la tua silenziosa presenza mai di troppo, sempre così delicata”, prosegue il messaggio.

Una città in lacrime per Emanuela

Anche gli amici della Children’s Academy hanno voluto dedicare un ultimo pensiero alla 22enne: “Ti ricorderemo sempre così dolce, eternamente sorridente. Dai tu la forza a coloro che ti amano. Sempre con noi”.