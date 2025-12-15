“Natale senza confini”, l’evento inclusivo nel parco attrazioni dell’ex Auchan di Mugnano

Un Natale all’insegna dell’inclusione, della condivisione e dell’incontro tra culture diverse. È questo lo spirito di “Natale senza confini: un abbraccio tra culture sotto lo stesso albero”, l’evento in programma mercoledì 17 dicembre 2025, a partire dalle ore 16:30, in via Pietro Nenni 54 a Mugnano di Napoli.

L’iniziativa è promossa dalla Cooperativa Sociale Il Mirto Onlus, dalla Pro Loco Mugnano, con il patrocinio dell’UNPLI Napoli e del Comune di Mugnano di Napoli, ed è rivolta ai beneficiari dei progetti di accoglienza, con l’obiettivo di creare un momento di festa aperto, partecipato e solidale.

Il pomeriggio prevede numerose attività dedicate a grandi e piccoli: pattinaggio sul ghiaccio, playground, musica e animazione, oltre a cibo, gadget e tanto divertimento. Un’occasione speciale per vivere il Natale come momento di unione, superando confini culturali e sociali, nel segno dell’accoglienza e della convivialità.

Un appuntamento che conferma l’impegno del territorio nel promuovere valori di integrazione e comunità, rendendo il Natale una festa davvero per tutti.