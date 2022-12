Giugliano. Al via il programma natalizio degli eventi della città di Giugliano. Un calendario diverso dal solito, sobrio e che al suo interno contiene appuntamenti per tutte le fasce d’età.

Grande attenzione ai più piccoli con tre spettacoli di livello nazionale.

Domenica 18 dicembre in Villa comunale alle ore 11:00 lo spettacolo della star del web Lucilla farà la gioia dei bambini.

Il 21 sarà poi la volta dello spettacolo ufficiale Rai della Melevisione con i suoi personaggi più amati mentre il 5 gennaio arrivano le Winx con il loro spettacolo originale.

Spazio poi alla cultura con due concerti di musica classica, il 15 dicembre l’ensemble di fiati e voce alla ex chiesa di San Rocco, aperta per la prima volta al pubblico dopo il restauro, il 30 concerto dell’orchestra SanGiovanni alla ex chiesa delle Concezioniste.

Teatro, il 17 con i ragazzi del Minzoni con la straordinaria partecipazione di Teresa Baretta, attrice giuglianese e grande esperta del Basile; in “Fiorenzia e Smeraldina” da Lo Cunto de li Cunti di GianBattista Basile, alla ex chiesa delle Concezioniste

Fattocchiarie il 18 con il maestro Marco Sgamato alla ex chiesa di San Rocco mentre il 22 l’appuntamento è con

Mantrika dei maestri Cosimo Alberti e Danilo Rovani con le musiche di Pasquale Ruocco.

Il 23 si esibisce per la prima volta nella sua città il comico Vincenzo Comunale, ospite di “Zelig” e “Le Iene” solo nell’ultimo mese, divertirà il pubblico con un suo monologo che visto il successo ottenuto nell’ultimo anno immaginiamo sarà davvero esilarante.

Il 27 e 28 Fiabe in Circolo di GianBattista Basile a cura dei ragazzi del forum dei giovani e con la partecipazione di Teresa Barretta e dei SoulPalco alle Concezioniste .

Il 29 grande appuntamento con un grande maestro del cinema e del teatro internazionale: Michele Placido in “Serata d’onore”

Un recital dove il grande attore italiano interpreta monologhi e poesie di grandi Poeti come Dante, D’Annunzio, Neruda, Montale, Salvatore di Giacomo, Eduardo de Filippo.

Il maestro Gianluigi Esposito ed i suoi musicisti lo accompagneranno poi con le più belle canzoni classiche napoletane di sempre in un incontro Armonico tra teatro e musica che prenderà lo spettatore per mano per condurlo tra le più belle pagine della poesia e della musica.

Chiude gli appuntamenti teatrali il 5 gennaio lo spettacolo che sta riscuotendo un gran successo di pubblico: “Rapsodia” dove lo spettatore passa da soggetto passivo a soggetto attivo all’interno dello spettacolo.

In fascia costiera il Villaggio degli elfi in piazza Mancini, con spettacoli tutti i giorni e doni per i bambini.

Il 18 a piazza San Luca ci sarà il laboratorio del elfi dalle 10 alle 14 ed il 23 a piazza Cristoforo Colombo il Luna park di Babbo Natale dalle 10 alle 14.

Tornano dopo due anni gli aperitivi in piazza Gramsci ed in piazza Matteotti in totale sicurezza, isola pedonale, servizio d’ordine ed animazione per rivivere un appuntamento divenuto della tradizione nel migliore dei modi.

Tante altre attività, spettacoli e animazione renderanno questo Natale piu vivace ed interessante

