Natale a Giugliano, il calendario degli eventi fino al 6 gennaio

Giugliano. Continua il fitto calendario di eventi in occasione delle festività promosso dall’amministrazione comunale di Giugliano. Venerdì 3 gennaio presso la chiesa della Maddalena in corso Campano avrà luogo alle ore 19,00 il live di Marina Bruno e Marco Zurzolo dal titolo “Rosa d’argiento”.

Sabato 4 gennaio ci sarà a partire dalle ore 17,00, nel centro cittadino, la notte bianca con animazione itinerante e in Piazza Matteotti alle ore 21,00 il concerto dei Dirotta su Cuba. Domenica 5 gennaio in piazza Annunziata ci sarà, a partire dalle 16,00, il villaggio della befana e alle 19,30 presso la parrocchia di San Giovanni in corso Campano avrà luogo lo spettacolo dal titolo “Enrico Caruso, lo scugnizzo che conquistò il mondo” interpretato dagli artisti del teatro San Carlo di Napoli.