Natale a Bacoli, dalla lotta all’evasione arrivano 40mila euro per le famiglie bisognose

In pieno stile Robin Hood, il sindaco di Bacoli arriva a gamba tesa sul sostegno alle famiglie in difficoltà con una cifra che andrà a rendere queste festività natalizie meno pesanti economicamente. Si tratta di 40mila euro che il comune flegreo andrà a destinare ai soggetti più fragili. Un gesto di solidarietà da parte dell’ente comunale. Come nella favola Disney il giovane sindaco imbraccia l’arma della giustizia togliendo – come lui stesso dichiara – agli evasori per darli a chi ne ha bisogno.

Il Comune di Bacoli e la lotta oramai conosciuta all’evasione fiscale dà dei frutti e questi verranno messi a disposizione di chi ne ha bisogno. “Saranno utilizzati per finanziare buoni spesa destinati alle famiglie più bisognose, con particolare attenzione ai bambini e alle persone in condizioni di povertà. L’obiettivo è garantire un Natale più sereno, inclusivo e dignitoso”, dichiara il primo cittadino nel comunicato stampa, sottolineando altresì che questo sarà un Natale ricco di eventi ed iniziative gratuite.