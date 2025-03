Napoli, vomito e dolori addominali dopo una pizza: studenti in ospedale. Chiusa nota pizzeria

Intossicazione alimentare per un gruppo di studenti della provincia di Macerata in gita a Napoli. L’episodio dopo aver mangiato in una pizzeria situata in Corso Umberto I, nel centro storico di Napoli. I giovani, rientrati dalla visita d’istruzione in Campania, hanno manifestato sintomi come nausea e dolori addominali, rendendo necessario il ricovero ospedaliero.

Napoli, pizza al veleno: gruppi di studenti finisce in ospedale. Chiusa pizzeria sul rettifilo

L’episodio, avvenuto alcuni giorni fa, è stato reso noto dalla Prefettura di Napoli, guidata dal Prefetto Michele Di Bari. Immediatamente, l’Asl Napoli 1 Centro ha avviato i controlli per individuare l’origine dell’intossicazione. Dopo aver ricevuto la segnalazione dall’Azienda Sanitaria Territoriale di Macerata, l’Asl partenopea ha avviato un’ispezione sulle attività commerciali della zona.

Gli ispettori sanitari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie nella pizzeria in cui gli studenti avevano pranzato. A seguito di queste verifiche, il locale è stato chiuso per motivi di sicurezza alimentare. Le indagini proseguono per accertare ulteriori responsabilità e prevenire nuovi casi di intossicazione. L’episodio ha destato preoccupazione tra le autorità sanitarie e scolastiche, evidenziando l’importanza di rigorosi controlli sulla sicurezza alimentare per garantire la tutela della salute pubblica.