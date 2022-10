Vince 500mila euro alla lotteria ma non si presenta in ricevitoria per riscuotere il premio. Singolare caso a Napoli, dove il fortunato giocatore non ha ancora ritirato la somma di denaro rischiando di non poterla più incassare.

Napoli, vince mezzo milione alla lotteria ma non li ritira: rischia di perdere premio

Il vincitore si reca in una tabaccheria di via Domenico Morelli, gioca la combinazione di numeri (13, 18, 21, 36, 38) al Vinci Casa di Win for Life, che si rivela vincente, e poi sparisce nel nulla.

Sisal segnala che il fortunato possessore della ricevuta di gioco ha ancora soli 6 giorni per riscuotere il premio. I termini per la riscossione della vincita scadranno il prossimo lunedì, da quel momento in poi il fortunato giocatore non potrà più ritirare il denaro.

“L’ignoto fortunato ha messo a segno il colpo giovedì 11 agosto al Punto di Vendita Sisal in via Domenico Morelli, a Napoli. La vincita funziona così: 200mila euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce senza alcun vincolo; la restante parte, pari a 300mila euro, è dedicata all’acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano con due anni di tempo per trovare la soluzione migliore”, fa sapere l’azienda.