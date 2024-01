Torna il villaggio della Befana in piazza Mercato a Napoli. La tre giorni (3-5 gennaio) rientra nel programma “Vedi Napoli a Natale e poi Torni” finanziato dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli.

Napoli, villaggio della Befana a piazza Mercato

Oltre cinquanta casette in legno, di cui 40 su piazza del Carmine e 14 in piazza Mercato, e addobbi luminosi caratterizzano il villaggio con venditori di giocattoli, dolci per la calza e street food. Inoltre tra il 5 e il 6 gennaio è in programma la Notte Bianca con Enzo Gragnaniello in concerto.

Mercoledì 3 gennaio 2024

Ore 17 – inaugurazione del Villaggio della Befana

Fino alla mezzanotte apertura casette e eventi tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Ore 20 – Chiesa di Sant’Eligio Maggiore- Concerto del Coro della Città di Napoli – diretto dal M. C. Morelli

Giovedì 4 gennaio 2024

dalle 11.00 sino a mezzanotte apertura casette ed eventi tra Piazza Mercato e Piazza del Carmine.

Ore 20 – Chiesa di Sant’Eligio Maggiore- Concerto di Musica Sacra del Coro Universitario “J. Grima” – diretto dal M. L. Grima

Venerdì 5 gennaio 2024