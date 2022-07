NAPOLI. La Giunta comunale di Napoli ha approvato oggi su proposta degli assessori al Bilancio Pierpaolo Baretta e all’Urbanistica Laura Lieto – il programma di attività che il Comune e la Sovrintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio del Comune di Napoli dovranno porre in essere per la progettazione e la Direzione dei lavori di restauro della pavimentazione in marmo della galleria Umberto I.

Restyling galleria Umberto di Napoli

L’intervento – per l’importo di 1 milione e ottocentomila euro – rientra nelle opere finanziate con le risorse del Patto per Napoli – Fondo di Sviluppo e Coesione; tutti i dettagli sono inseriti nell’accordo di collaborazione tra le parti.

In particolare è previsto il restauro del pavimento in marmo con inserti in mosaico e la pulizia dell’intera pavimentazione nonché la ristrutturazione e l’allestimento dell’immobile sito all’interno della struttura, messo a disposizione della Sidief s.p.a, al fine di creare una postazione per la Polizia Locale a presidio della Galleria.