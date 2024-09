Un vasto incendio è scoppiato nella zona orientale di Napoli, tra Poggioreale e Gianturco. Le cause del rogo non sono ancora state chiarite, ma sembra che abbia avuto origine in un’autorimessa situata in via De Roberto, nell’area nota come “zona Industriale”.

Napoli, vasto incendio in zona Poggioreale: a fuoco un’autorimessa

La densa colonna di fumo è visibile da chilometri di distanza e ha raggiunto anche il Centro Direzionale e il Palazzo di Giustizia, nonostante in città stia cadendo una pioggia intensa.

Sul luogo dell’incendio sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco. Non è chiaro se ci siano feriti o meno e quale sia l’entità dei danni. Da accertare anche la natura del rogo.