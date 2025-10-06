Tragedia a Napoli, dove un uomo di 35 anni è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, dopo essere stato colpito con il taser dai Carabinieri intervenuti per una lite in famiglia.

Napoli, uomo muore dopo essere stato colpito con il taser: indagini in corso

Secondo una prima ricostruzione, i militari, giunti sul posto dopo una segnalazione, avrebbero tentato più volte di calmare l’uomo, che però avrebbe opposto resistenza. Dopo vari tentativi, è stato utilizzato il taser, in conformità con le procedure previste dalla legge, come riferiscono fonti investigative.

Poco dopo l’immobilizzazione, l’uomo ha accusato un malore. Inutile l’intervento dei sanitari: è deceduto durante il trasporto. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso e verificare il corretto uso dell’arma elettrica.