Napoli, uomo muore dopo essere stato colpito con il taser: indagini in corso

Tragedia a Napoli, dove un uomo di 35 anni è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale, dopo essere stato colpito con il taser dai Carabinieri intervenuti per una lite in famiglia.

Secondo una prima ricostruzione, i militari, giunti sul posto dopo una segnalazione, avrebbero tentato più volte di calmare l’uomo, che però avrebbe opposto resistenza. Dopo vari tentativi, è stato utilizzato il taser, in conformità con le procedure previste dalla legge, come riferiscono fonti investigative.

Poco dopo l’immobilizzazione, l’uomo ha accusato un malore. Inutile l’intervento dei sanitari: è deceduto durante il trasporto. La Procura ha aperto un’inchiesta per accertare le cause del decesso e verificare il corretto uso dell’arma elettrica.

