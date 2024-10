Ancora sangue sulle strade di Napoli. Dopo la morte di Antonio Di Napoli, investito mortalmente a Fuorigrotta, un’altra persona è rimasta vittima di un incidente in queste ore. Si tratta di una donna di 43 anni, travolta da un mezzo in via Marina, all’altezza del parcheggio Brin.

Napoli, un altro pedone investito e ucciso: donna 43enne muore in via Marina

Le circostanze della tragedia non sono chiare. Il sinistro si sarebbe consumato questa mattina, 1 ottobre, intorno alle 9: la donna stava rientrando a casa dopo aver accompagnato i figli a scuola. L’investimento mentre stava attraversando la trafficata arteria stradale che collega la periferia Est del capoluogo al centro storico.

Il corpo senza vita della 43enne, deceduta sul colpo, giace in mezzo alla carreggiata. La circolazione in entrambi i sensi di marcia sarebbe bloccata. Sul posto è presente la Polizia Municipale di Napoli guidata dal comandante Ciro Esposito per i rilievi del caso.

Fermato l’investitore

Il responsabile dell’incidente sarebbe un uomo alla guida di una Fiat Panda. Al momento è sottoposto agli esami tossicologici e alcolemici presso l’Ospedale Pellegrini di Napoli. Potrebbe rispondere di omicidio stradale.