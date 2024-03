Il proprietario di una spritzeria nei Decumani di Napoli è stato arrestato questa mattina dai carabinieri. L’uomo, di 27 anni e napoletano, è stato accusato di aver commesso violenza sessuale ai danni di una giovane turista inglese nel luglio del 2023, nel centro storico della città partenopea. Le indagini sono state avviate dopo la denuncia presentata dalla giovane britannica alle autorità.

Napoli, turista violentata nel bagno di una spritzeria: arrestato il gestore del locale

Secondo quanto emerso dalle indagini, durante la serata in cui si sarebbe verificato il fatto, il gestore del locale avrebbe offerto dei drink alla ragazza, che in seguito si sarebbe recata in bagno. A quel punto, il giovane l’avrebbe seguita, raggiunta e costretta ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà.

La versione della ragazza, riportata durante la denuncia alla polizia, è stata confermata da diverse persone informate sui fatti, oltre che da materiali video-fotografici provenienti dagli impianti di sorveglianza. Nelle indagini è stato coinvolto anche il RIS dei carabinieri di Roma per gli accertamenti necessari.

Così, al termine delle indagini, questa mattina il giovane è stato arrestato: i carabinieri della Compagnia di Napoli Centro lo hanno raggiunto dopo che il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha emesso una misura cautelare, su richiesta della IV Sezione della Procura della Repubblica di Napoli, responsabile della tutela delle persone vulnerabili.