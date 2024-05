Due rapine in pochi minuti a due benzinai nel quartiere Fuorigrotta.

Napoli, rapinatori scatenati: due raid ai benzinai in pochi minuti

Nella serata di ieri, venerdì 17 maggio, i carabinieri della compagnia Napoli Bagnoli sono intervenuti a via Terracina dove poco prima due persone a bordo di uno scooter, con volto coperto e armate di pistola avevano rapinato un distributore di benzina per poi fuggire.

Subito dopo i militari sono intervenuti a via Cinthia per un’altra rapina avvenuta in un altro distributore di benzina con identiche modalità da parte dei malviventi. Al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, dalle quali potrebbero emergere elementi utili a ricostruire il percorso seguito dai rapinatori, rintracciarli e identificarli.