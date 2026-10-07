Rapinano un furgone di un carico di sigarette tra Marianella e Piscinola. Sei persone, cinque maggiorenni e un minorenne, sono state raggiunte da misure cautelari nell’ambito delle indagini su una rapina ai danni di un corriere di tabacchi avvenuta lo scorso 1° luglio a Napoli. I provvedimenti sono stati eseguiti dai carabinieri della Compagnia Napoli Vomero su ordinanza del gip del Tribunale di Napoli e del gip del Tribunale per i Minorenni. Tre degli indagati sono stati condotti in carcere, due sono stati posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, mentre il minorenne è stato trasferito in un istituto penale per minorenni.

Piscinola, rapinano furgone carico di sigarette: sei misure cautelari

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il corriere, dopo una consegna a una tabaccheria nel quartiere Marianella, sarebbe stato raggiunto da due persone. Uno dei due, armato di pistola, sarebbe salito sul furgone costringendo la vittima a dirigersi verso una zona isolata di Piscinola. Qui sarebbero entrati in azione altri complici, con il volto coperto da passamontagna, che avrebbero svuotato il mezzo caricando le sigarette su un altro veicolo con la targa parzialmente coperta.

Le indagini del Nucleo operativo della Compagnia Napoli Vomero hanno portato al sequestro di due veicoli ritenuti utilizzati per la rapina e di una stecca di tabacchi tra quelle sottratte. I successivi accertamenti, secondo la Procura, hanno consentito di ricostruire la dinamica dell’episodio e di identificare tutti i presunti responsabili. Le accuse sono, a vario titolo, di rapina aggravata.