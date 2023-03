Travolto e investito dai treni della metropolitana. Ennesima tragedia sui binari questa mattina a Napoli sulla linea 2, lungo la tratta che collega Piazza Amedeo alla stazione di Mergellina.

Napoli, persona travolta e uccisa sulla tratta della metro

L’incidente è avvenuto alle 5 di questa mattina e non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla tragedia. Avviate le indagini per ricostruire la dinamica. Al momento non si esclude nessuna pista, compresa quella del gesto volontario. L’uomo si trovava sui binari quando è stato centrato in pieno dal convoglio in corsa. L’impatto è stato fatale e per la vittima non c’è stato scampo. Solo due giorni fa ha perso la vita a Curti, sulla tratta Napoli-Roma, un giovane writer di 24 anni.

Stop alla circolazione per tre ore

Sul luogo della tragedia il personale sanitario del 118 e gli agenti di polizia che hanno messo in sicurezza la zona ed hanno effettuato i primi rilievi. Non è ancora nota l’identità della vittima. Intanto l’episodio ha avuto ripercussioni sulla circolazione dei treni, sospesa per circa 3 ore così da consentire l’intervento dell’autorità giudiziaria e la rimozione del corpo. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa dalle 5.30 alle 8.50 con l’attivazione di un servizio sostitutivo con bus tra Napoli San Giovanni Barra e Napoli Centrale. Alle 8.50 la circolazione è tornata regolare.