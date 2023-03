Un cuore realizzato con la bomboletta spray. Questo l’ultimo disegno di un writer di 24 anni ucraino travolto e ucciso da un treno in corsa, ieri pomeriggio a Curti, nel Casertano. La vittima era nei pressi dei binari della Napoli-Roma, quando è stato investito da un convoglio ferroviario regionale.

Travolto da un treno nel Casertano mentre disegna: muore writer di 24 anni

Sul un pilone non molto distante da dove è stato trovato il cadavere, c’era il disegno di un cuore. Pare lo avesse disegnato lui, poco prima della tragedia. Si ipotizza che il giovane indossasse delle cuffiette e fosse di spalle quando il treno è sopraggiunto e non gli ha lasciato scampo.

Il 24enne non aveva documenti con sé e la polizia ferroviaria, che indaga sul caso, ha impiegato diverse ore per identificarlo. Gli agenti sono arrivati alla sua identità grazie al telefono, anche questo trovato vicino al corpo senza vita del ragazzo, grazie al quale sono stati contattati i parenti che l’hanno poi identificato. La Polfer non è invece ancora risalita al convoglio che ha colpito il ragazzo, il conducente potrebbe non essersi accorto del 24enne fermo sui binari.