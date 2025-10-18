Un gesto di coraggio si è trasformato in paura. È accaduto nella notte a Napoli dove un ragazzo di 18 anni è stato accoltellato in via Petrarca, nel quartiere Posillipo, dopo aver tentato di sedare una lite tra coetanei.

Napoli, tenta di sedare una lite a Posillipo: 18enne accoltellato in via Petrarca

Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, il giovane, si sarebbe avvicinato a un gruppo di ragazzi che discutevano animatamente, cercando di dividerli per evitare che la situazione degenerasse.

Proprio in quel momento, sarebbe stato colpito con un coltello alla mano e al fianco. Soccorso e trasportato al Fatebenefratelli, è stato medicato e dimesso con una prognosi di 14 giorni.

Gli investigatori stanno ricostruendo con precisione la dinamica dell’aggressione e identificando i protagonisti della rissa. Non si esclude che il ferimento possa essere avvenuto durante un tentativo di difesa, ma ogni dettaglio del racconto del 18enne è al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Napoli per i rilievi e la raccolta delle testimonianze.