Due agenti della Polizia Municipale feriti. È il bilancio delle violenze registrati oggi in piazza Municipio davanti Palazzo San Giacomo. I due vigili sarebbero stati colpiti durante un tentativo di parte di alcuni manifestanti di sfondare il cordone di sicurezza che blindava l’ingresso degli uffici comunali.

Napoli, tensione durante manifestazione fuori Palazzo San Giacomo: feriti due vigili

Non sono ancora chiari i motivi della protesta. Come anticipa Fanpage.it, uno dei due agenti è rimasto ferito durante la colluttazione, mentre un altro si sarebbe sentito male nella concitazione del momento. In piazza Municipio sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i vigili in ospedale.

Presenti anche le forze dell’ordine che stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto. Gli operatori avrebbero anche identificato i partecipanti alla manifestazione – da quanto si apprende un gruppo di disoccupati – ma non è ancora noto se nei loro confronti siano già presi provvedimenti.