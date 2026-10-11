Napoli-Frosinone 3-0, De Bruyne trascina gli azzurri: doppietta e gol di Lang

Il Napoli torna alla vittoria al Maradona e batte il Frosinone 3-0 nell’anticipo della sesta giornata di Serie A, disputato sabato 10 ottobre. A decidere l’incontro sono la doppietta di Kevin De Bruyne e la rete di Noa Lang. La squadra allenata da Massimiliano Allegri raggiunge così i ciociari a quota dieci punti in classifica.

Il rigore di De Bruyne e il raddoppio di Lang

Gli azzurri partono con aggressività e sfiorano subito il vantaggio: Hojlund colpisce un palo nei primi minuti. La partita si sblocca intorno alla mezz’ora con un episodio dal dischetto. Hojlund si fa respingere il rigore da Palmisani, ma il portiere si è mosso in anticipo dalla linea e l’esecuzione viene ripetuta. Questa volta calcia De Bruyne, che trasforma al 29′.

Passano pochi minuti e arriva il raddoppio. Al 32′ Lang è il più rapido a intervenire sulla respinta del portiere dopo un’iniziativa di Di Lorenzo. Il Frosinone prova a reagire, ma il Napoli mantiene il controllo del risultato, pur concedendo alcune ripartenze.

De Bruyne chiude i conti nel recupero

Nella ripresa gli ospiti non riescono a riaprire la gara. In pieno recupero, al 94′, De Bruyne raccoglie l’assist di Giovane e realizza il terzo gol, completando la doppietta personale.

Tra le indicazioni positive per Allegri c’è anche il ritorno in campo di Scott McTominay, utilizzato per oltre mezz’ora. Per il Napoli tre punti, porta inviolata e una serata che restituisce fiducia alla squadra dopo la sosta per le nazionali.

Foto di De Bruyne dall’archivio Teleclub, non relativa alla partita del 10 ottobre.