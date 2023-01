Era forse l’evento più atteso dai napoletani e non ha deluso per niente le aspettative né di pubblico né di organizzazione. La befana in piazza Mercato è stata un vero e proprio successo. La tradizione – che aveva subito un brusco stop a causa delle restrizioni anticovid ma anche per i lavori stradali – quest’anno è tornata in tutta la sua bellezza e magia.

Ben 54 le casette di legno allestite per riempire le calze di bambini, famiglie e visitatori. Un’atmosfera dal sapore autentico che è stata inaugurata martedì 3 gennaio e cha ha visto nella notte bianca di ieri la sua più degna conclusione.

Napoli, successo per la “Befana in Piazza Mercato”: stasera la rassegna “Sacro Sud” a Miano

Madrina dell’evento Valentina Stella che con la sua musica ha intrattenuto grandi e piccini. La musica è stata però protagonista anche di un altro grande evento che si è svolto in contemporanea alla sanità.

Sul palco sono saliti ben 30 artisti dal sound diverso ma rigorosamente made in Naples: dai 99 Posse a Rosario Miraggio, dai Foja a Marco Calone, da Valerio Jovine, a Emiliana Cantone, passando Andrea Tartaglia, Mavi, Gabriele Esposito ed altri ancora. La kermesse, cha visto la direzione artistica di Massimo Jovine è organizzata dalla Municipalità III in collaborazione con Fondazione di Comunità San Gennaro. Stasera, alle 20:30 nella Chiesa dei Santi Alfonso M. de’ Liguori e Gerardo, a Miano, si terrà invece l’evento conclusivo della rassegna “Sacro Sud”. Sul palco il maestro Enzo Avitabile con Gianluigi Di Fenza (alla chitarra classica), Emidio Ausiello (alle percussioni) e Marco Pescosolido (al violoncello).