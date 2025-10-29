Una serata con gli amici nella zona universitaria si è trasformata in un incubo per una studentessa di 18 anni. La giovane ha raccontato di aver bevuto un drink analcolico in un locale di largo San Giovanni Maggiore, nel cuore della movida partenopea, per poi perdere completamente conoscenza.

Napoli, studentessa 18enne drogata e abusata dopo un drink analcolico: ritrovata in una pozza di sangue

Come riporta Cronache delle Campania, al suo risveglio, si è ritrovata a casa, con i vestiti sporchi di sangue e segni evidenti di violenza sul corpo. Sconvolta, ha chiesto aiuto ed è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli, dove i medici, riscontrando ferite compatibili con un abuso, hanno subito attivato la procedura prevista per i casi di violenza sessuale. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Decumani, allertati dai sanitari. La Procura di Napoli ha disposto l’apertura di un’indagine per accertare i fatti.

Secondo quanto ricostruito finora, la ragazza avrebbe trascorso la serata in compagnia di alcuni conoscenti. Dopo aver bevuto un drink, avrebbe perso i sensi per poi risvegliarsi, ore dopo, nella propria abitazione, in stato di shock e senza memoria di quanto accaduto.

Gli investigatori stanno ora acquisendo le immagini di videosorveglianza della zona e raccogliendo testimonianze per ricostruire le ultime ore prima del presunto abuso. Si indaga anche per capire se la giovane possa essere stata narcotizzata con sostanze in grado di annullare la volontà.